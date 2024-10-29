Посвященную художникам Репину и Сурикову выставку открыли в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее открыли выставку, посвященную двум художникам: Илье Репину и Василию Сурикову. Экспозицию украсили три известные картины.

Полотна основоположников русской живописи Ильи Репина и Василия Сурикова выставили в Серпуховском историко-художественном музее. Это икона «Рождество» и «Портрет Виктора Васнецова» кисти Репина, а также «Посещение царевной женского монастыря» Сурикова. Работы отражают атмосферу жизни России XIX века.

Картины привезли в Серпухов по проекту обмена. Музей Серпухова сотрудничает с Третьяковской галереей. На этой неделе там откроют выставку «Передвижники», на которой представят две работы из Серпуховского музея: «Молебен на Пасху» Владимира Маковского и «В ожидании шафера» Иллариона Прянишникова.

Экспозицию «Репин и Суриков» расположили в основном здании музея, в особняке Мараевых. Все жалеющие посетят ее до 6 апреля.

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