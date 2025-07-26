Посвященную эстафете олимпийского огня выставку открыли в Коломне

В библиотеке имени Ивана Лажечникова открыли выставку «Олимпийский огонь в истории Коломенского края». Местные историки рассказали собравшимся об участии жителей округа в эстафетах.

Председатель Коломенского клуба краеведов Александр Денисов поделился с гостями библиотеки личным опытом. Он нес факел Олимпиады-80. Краевед рассказал и о других участниках эстафеты олимпийского огня. Он также отметил, что ее путь дважды проходил через Коломну: в 1998 году перед Всемирными юношескими играми и в 2014 году накануне Олимпиады в Сочи.

В экспозиции выставки представили оригинальные предметы эстафеты: настоящий факел № 6002 — один из более чем шести тысяч, произведенных для московской Олимпиады 1980 года, форму факелоносца, памятные знаки участников, вымпелы, фотоархивы и литературу.

Посетить выставку можно с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00 часов. Вход свободный, возрастное ограничение 6+