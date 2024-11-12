Посвященную бойцам СВО выставку картин открыли в Воскресенске

Во дворце культуры «Химик» имени Докторова в Воскресенске открылась патриотическая выставка картин «Уголь земли русской». На выставке представлены портреты участников специальной военной операции, все они жители Воскресенска, которые в настоящий момент защищают нашу родину на передовой.

Для Татьяны Катериной, руководителя комитета семей воинов Отечества городского округа Воскресенск, это событие имеет особое значение. Она с гордостью отметила, что на выставке представлен портрет ее мужа, известного под позывным «Фокс». Она подчеркнула невероятное сходство и мастерство исполнения картины, написанной 14-летним художником.

Все портреты, представленные на выставке, созданы детьми в возрасте от восьми до 16 лет из школы живописи «Я Художник». Руководитель школы Анастасия Беспалова поделилась, что дети с большим вдохновением и ответственностью подошли к созданию своих работ.

Представители Совета депутатов городского округа Воскресенск поблагодарили юных художников за их вклад в патриотическое воспитание и высокую миссию. Заместитель председателя Совета депутатов Сергей Слепов сравнил работу детей с агитбригадами времен Великой Отечественной войны, подчеркнув важность их вклада в поддержку морального духа защитников.

Выставка будет открыта для посещения во дворце культуры «Химик» до 17 ноября. Все желающие смогут увидеть эти трогательные и вдохновляющие работы юных художников.