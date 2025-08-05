Посвященную архитектуре усадьбы Быково выставку картин открыли в Раменском

В Туристско-информационном центре «Раменское» открыли художественную выставку «Усадьба Быково и русская усадебная культура сегодня». Экспозицию представил автор работ Илья Путятин — доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института и член Творческого союза художников России.

На выставке продемонстрируют живописные работы, посвященные русским усадьбам как явлению мировой культуры. Центральное место в экспозиции заняла усадьба Быково, архитектура и интерьеры которой, по словам автора, сравнимы с императорскими резиденциями Санкт-Петербурга.

Илья Путятин разработал научную концепцию для создания в усадьбе государственного музея федерального значения. Из нескольких сотен его живописных работ для выставки отобрали наиболее значимые произведения, демонстрирующие важность сохранения усадебного наследия.

Посетить экспозицию можно до 15 сентября. Вход свободный.