Посвященную архитектуре усадьбы Быково выставку картин открыли в Раменском

пресс-служба администрации Раменского муниципального округа
Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа

В Туристско-информационном центре «Раменское» открыли художественную выставку «Усадьба Быково и русская усадебная культура сегодня». Экспозицию представил автор работ Илья Путятин — доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института и член Творческого союза художников России.

На выставке продемонстрируют живописные работы, посвященные русским усадьбам как явлению мировой культуры. Центральное место в экспозиции заняла усадьба Быково, архитектура и интерьеры которой, по словам автора, сравнимы с императорскими резиденциями Санкт-Петербурга.

Илья Путятин разработал научную концепцию для создания в усадьбе государственного музея федерального значения. Из нескольких сотен его живописных работ для выставки отобрали наиболее значимые произведения, демонстрирующие важность сохранения усадебного наследия.

Посетить экспозицию можно до 15 сентября. Вход свободный.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте