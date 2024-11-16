Посвященную 50-летию издания повести Василия Быкова лекцию провели в Химках

В «Библио-Холле» городского округа Химки жителей познакомили с историей создания повести «Дожить до рассвета» советского и белорусского писателя Василия Быкова. Лекцию приурочили к 50-летию со дня издания литературного произведения.

На встрече собравшимся также продемонстрировали отрывки из одноименного художественного фильма режиссера Михаила Ершова. Мероприятие посетили муниципальные депутаты Юлия Ишкова и Владимир Суслов.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева выступила перед участниками с видеообращением.

«Произведение замечательное. Когда переворачиваешь последнюю страницу, долго сидишь задумчиво, отойти не можешь. Всем, кто не читал, обязательно рекомендую сделать это!» — поделилась Юлия Ишкова.

Напомним, что в округе проходит патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». В рамках него горожан знакомят с историей родной страны.

«С начала лета в нашем городе провели свыше 500 патриотических мероприятий. Это лекции, мастер-классы, кинопоказы, встречи с бойцами специальной военной операции и многое другое», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Он также добавил, что участие в таких мероприятиях принимают жители и гости Химок, выдающиеся деятели округа и страны, волонтеры и активисты, общественники и депутаты.

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