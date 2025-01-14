Посвященная Владимиру Ленину лекция прошла в библиотеке в Лосино-Петровском

По словам историка, писателя, независимого эксперта по истории России и сопредельных государств, телевизионного спикера Александра Черемина, вокруг личности Ленина очень много мифов. На лекции профессор рассказал о семье Ульяновых, об учебе Владимира в гимназии и университете, о ссылке в Шушенское. Он также упомянул о взаимоотношениях выдающегося политического деятеля с Надеждой Крупской и Инессой Арманд. Гости мероприятия узнали много интересных фактов из жизни Ленина за границей, о его революционной и политической деятельности.

Писатель Александр Черемин представил собравшимся свои книги, где они смогут найти материал по теме лекции. Он также побеседовал с присутствующими и ответил на многочисленные вопросы. Следующую лекцию историк посвятит жизни и деятельности политического деятеля Иосифа Сталина.