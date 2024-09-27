Посвященная ностальгии по детству выставка старинных вещей пройдет в Коломне

В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне 28 сентября откроется выставка-игра «Моя бабушка — русалка?» Нины Бисяриной. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Проект создан на основе детских воспоминаний автора и является прологом к анимационному фильму. Выставка погружает зрителей в атмосферу детства через звук, старинную мебель и вещи, вызывающие ностальгию.

Начало мероприятия в 18:30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Нина Бисярина — режиссер и художник из Екатеринбурга, победитель грантового конкурса «Арткоммуналка 2023–2024» в номинации «Визуальное искусство».

Место проведения: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 205.

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