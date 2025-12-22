Посвященная истории танка Т-34 лекция прошла в Химках

В городской библиотеке № 3 состоялось патриотическое мероприятие, во время которого жителям Химок рассказали об истории создания и боевом пути легендарного танка Т-34. Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Лекция объединила школьников, педагогов и активных жителей городского округа Химки.

«Т-34 является одним из символов победы в Великой Отечественной войне наряду с Ил-2 и „Катюшей“. В честь 65-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в Химках в сквере Марии Рубцовой установили памятник „Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов“ с танком Т-34-85 на постаменте», — прокомментировал в своих соцсетях заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Собравшимся рассказали о создании этой боевой машины в 1939 году в конструкторском бюро Михаила Кошкина и ее роли в Великой Отечественной войне.

«Эти мероприятия призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков. Кроме того, они направлены на патриотическое воспитание молодежи, укрепление преемственности поколений и сохранение исторической правды», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Как сообщила депутат Юлия Ишкова, в рамках патриотической программы в округе уже провели свыше 2000 мероприятий различного формата — от фестивалей и мастер-классов до кинопоказов и тематических лекций.