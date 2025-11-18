Посвященная блокаде Ленинграда встреча прошла в Химках

Мероприятие состоялось на площадке одного из городских предприятий, где обсуждали историческое значение легендарной трассы «Дорога жизни». Участники подчеркнули актуальность подвига ленинградцев в современном обществе.

В ходе обсуждения отмечалась ключевая роль транспортной артерии в судьбе осажденного города. «Дорога жизни» была единственным маршрутом, связывавшим блокированный Ленинград с остальной страной в период 872-дневной блокады, что в конечном счете способствовало прорыву блокадного кольца.

«Сегодня мы не просто вспоминаем события тех лет — мы отдаем дань мужеству людей, которые ценой собственной жизни спасали целый город. Чем больше мы узнаем о подвиге ленинградцев, тем глубже понимаем, что их стойкость — ориентир для каждого из нас сегодня», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова отметила воспитательное значение исторической правды, сказав, что сохранение исторической памяти — это не просто уважение к прошлому, но и важный инструмент формирования гражданской ответственности.