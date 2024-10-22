Посвященная битве на Стремиловском рубеже памятная акция прошла в Чехове

Памятную дату военной истории Лопасненского края каждый год отмечают в городском округе Чехов. Молодежь округа приняла участие в военно-исторической акции, посвященной 83-летию установления Стремиловского рубежа обороны.

Военно-историческая акция «Стремиловский рубеж. Начало» прошла в Чехове. Ее участниками стали юнармейцы, школьники и активисты округа.

Собравшиеся возложили цветы к братской могиле у Стремиловской школы и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Участники патриотического мероприятия прошли пешком от села Стремилово до опорного пункта одного из подразделений 17-й стрелковой дивизии у деревни Чубарово. Юные жители Чехова преодолели маршрут на три с половиной часа. На пути ребята встретили фрагменты военных сооружений: окопы, блиндажи и землянки.

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