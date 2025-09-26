Посвящение в студенты прошло в Шатурском энергетическом техникуме

Посвящение в студенты первокурсников Шатурского энергетического техникума прошло на лесной поляне. По традиции учащиеся продемонстрировали эрудицию, ловкость, силу, а также соревновались в кулинарном искусстве и презентации своих групп.

Первокурсники придумали название и девиз команды, подобрали образы, нарисовали плакаты и поучаствовали в конкурсах.

«Мы готовились последние 2–3 недели, не покладая рук: учили гимн, придумывали меню, эмблемы, футболки рисовали», — поделился Матвей Гутров, студент группы А-1-Ш.

Одним из самых интересных стал кулинарный этап. Подростки разработали меню и представили жюри блюда. Ребятам удалось приготовить мясо на костре, бургеры, сырный суп, пасту со сливками и нарезать салаты. Эксперты выставили всем баллы. Лучшими оказались учащиеся отделения релейной защиты, которые проходят обучение по программе «Профессионалитет». Им вручили кубок и денежный сертификат. В конце все исполнили гимн Шатурского энергетического техникума.