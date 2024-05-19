Посвящение в ряды «Юных Гагаринцев» прошло в Звездном городке | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 22:13 Посвящение в ряды «Юных Гагаринцев» прошло в Звездном городке Телеканал «360»

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Школьников младших классов из Монина и Звездного городка посвятили в Юные Гагаринцы. Всего в ряды детской общественной организации вступили около двухсот детей.

Парадная одежда и голубые галстуки отличительный символ Гагаринцев. Ребят поздравили глава округа Евгений Баришевский и летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Василий Циблиев.

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В ходе церемонии школьникам повязали традиционные голубые галстуки, а после они приняли участие в возложении цветов к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину.