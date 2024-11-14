Посвящение в первоклассники прошло в детской школе искусств в Волоколамске
Торжественное мероприятие ко Дню первоклассника провели в школе искусств в Волоколамске. На нем состоялись посвящение и праздничный концерт.
Выступление подготовили первоклассники. Это традиция, которая существует много лет в школе искусств.
Ребята учатся в учреждении больше двух месяцев. На официальное посвящение в первоклассники пришли их родители и педагоги.
Детей поздравила Фея искусств. Подарком виновникам торжества стали сердца, которые изготовили для них воспитанники художественного отделения.
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Посвящение в первоклассники прошло в детской школе искусств в Волоколамске
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