Посвящение в первоклассники прошло в детской школе искусств в Волоколамске

Торжественное мероприятие ко Дню первоклассника провели в школе искусств в Волоколамске. На нем состоялись посвящение и праздничный концерт.

Выступление подготовили первоклассники. Это традиция, которая существует много лет в школе искусств.

Ребята учатся в учреждении больше двух месяцев. На официальное посвящение в первоклассники пришли их родители и педагоги.

Детей поздравила Фея искусств. Подарком виновникам торжества стали сердца, которые изготовили для них воспитанники художественного отделения.

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