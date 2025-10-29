Посвящение в «Орлята России» прошло в Подольске

К движению «Орлята России» присоединились около 200 первоклассников 3-го корпуса школы в Дубровицах. Для ребят это масштабное событие и важный шаг в программе, которая с 2021 года помогает ученикам начальной школы раскрывать личный потенциал.

Торжественное мероприятие началось с танцевального спектакля «Легенда об Орлятах». Его поставили ученики образовательного учреждения, которые этим летом принимали участие в театральной смене в лагере «Орленок».

Тематические галстуки малышам повязали школьные активисты, а также почетные гости. В патриотическом движении детей учат работать в команде, прививают им чувство ответственности и стремление к знаниям и формируют активную гражданскую позицию.

Развивать определенные навыки и качества у детей помогают семь треков программы «Орлята России»: «Лидер», «Эрудит», «Мастер», «Доброволец», «Спортсмен», «Эколог» и «Хранитель исторической памяти».