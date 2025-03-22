Посвящение в «Орлята России» прошло в Опалиховской школе в Красногорске

Более 100 учеников начальных классов приняли в «Орлята России» в Опалиховской школе. Торжественное посвящение начали с исполнения государственного гимна.

В Опалиховской школе в Красногорске ребята тщательно подготовились к посвящению: они надели парадную форму, выучили стихи, исполнили патриотические песни и произнесли клятву орленка.

Всероссийское патриотическое движение «Орлята России» — масштабный проект для учеников начальной школы по воспитанию активных граждан, объединяющий миллионы детей, учителей и родителей.

«Наше движение „Орлята России“ помогает в наших учениках создать такие качества как патриотизм, любовь к Родине и многое другое», — сказал заместитель директора Опалиховской школы Рафаэль Баржаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.