Посвящение в «Орлята России» прошло в Опалиховской школе в Красногорске
Более 100 учеников начальных классов приняли в «Орлята России» в Опалиховской школе. Торжественное посвящение начали с исполнения государственного гимна.
Всероссийское патриотическое движение «Орлята России» — масштабный проект для учеников начальной школы по воспитанию активных граждан, объединяющий миллионы детей, учителей и родителей.
В Опалиховской школе в Красногорске ребята тщательно подготовились к посвящению: они надели парадную форму, выучили стихи, исполнили патриотические песни и произнесли клятву орленка.
«Наше движение „Орлята России“ помогает в наших учениках создать такие качества как патриотизм, любовь к Родине и многое другое», — сказал заместитель директора Опалиховской школы Рафаэль Баржаев.
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