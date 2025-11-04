Посвящение в кадеты прошло в школе № 18 в Подольске

В школе № 18 имени Подольских курсантов более 30 учеников посвятили в кадеты. На мероприятии учащиеся из пятых, шестых и седьмых классов официально вступили в кадетское братство Росгвардии.

Ребята приняли присягу на верность Родине, получили первые погоны и стали частью третьего профильного кадетского класса в учебном заведении. Посвящение приурочили ко Дню вневедомственной охраны Росгвардии.

«Кадеты учатся взаимовыручке, дисциплине, умению держать слово. Нужно успевать по всем предметам, соблюдать распорядок, нести дополнительные обязанности — это хорошая возможность вырасти над собой. Я очень горжусь тем, что мне доверят это звание», — сказала ученица шестого класса Мария Ильина.

На торжестве 17 кадетов школы были удостоены наград. Они получили медали «За усердие», «За верность кадетскому делу» и почетные знаки «Отличник-кадет».

В настоящее время в школе обучается более 80 воспитанников трех кадетских классов. Юные патриоты углубленно изучают историю и математику, проходят курс военной подготовки и обучаются танцевальному искусству, в частности, вальсу.