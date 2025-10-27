Посвящение в кадеты прошло в Любучанской школе в Чехове
В Любучанской средней школе уже есть два профильных класса, в каждом из которых чуть больше 20 ребят: восьмой и девятый. Теперь к ним добавились 25 пятиклассников.
Шефство над предкадетами взял филиал Московского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Его представители поздравили ребят с важным шагом, пожелали и дальше продолжать путь по военной службе.
Поздравить школьников пришли и финалист программы «Герои Подмосковья» Артем Чурилов, который сам в юности был кадетом, и руководитель местного отделения «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» Николай Трофимов.
После всех напутствующих слов 25 ребят дали торжественное обещание быть достойными представителями кадетского братства и служить России, а также станцевали свой первый бальный парный танец падеграс.
Также за образцовое выполнение служебных обязанностей отличившимся девятиклассникам присвоили звание «Вице-сержант», а восьмиклассникам — «Вице-младший сержант». Нагрудным знаком «Кадет-спортсмен» наградили школьников за спортивные заслуги.
В Любучанской средней школе большое внимание уделяют военно-патриотическому воспитанию молодежи: в 2023 году появился первый кадетский класс. Здесь же основали флагманский юнармейский отряд «Орленок», который неоднократно становился призером и победителем конкурсов патриотической направленности.