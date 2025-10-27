Посвящение в кадеты прошло в Любучанской школе в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Любучанской средней школе уже есть два профильных класса, в каждом из которых чуть больше 20 ребят: восьмой и девятый. Теперь к ним добавились 25 пятиклассников.

Шефство над предкадетами взял филиал Московского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Его представители поздравили ребят с важным шагом, пожелали и дальше продолжать путь по военной службе.

Поздравить школьников пришли и финалист программы «Герои Подмосковья» Артем Чурилов, который сам в юности был кадетом, и руководитель местного отделения «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» Николай Трофимов.

После всех напутствующих слов 25 ребят дали торжественное обещание быть достойными представителями кадетского братства и служить России, а также станцевали свой первый бальный парный танец падеграс.