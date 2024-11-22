Посвящение в кадетский класс прошло в Заревской школе в Домодедове

Торжественное посвящение в кадетский пожарно-спасательный класс прошло в Заревской школе в Домодедове. На празднике присутствовали родители и гости, звучали напутственные слова и клятва на верность Родине.

Ученики пожарно-спасательного класса — будущие сотрудники подразделений МЧС. В этом году провели уже второе посвящение, ведь это направление открыли в Заревской школе в прошлом году благодаря соглашению учебного заведения и МЧС России по Московской области.

«Сегодня вы станете кадетами — это огромная гордость носить такое звание. Каждый из вас, я уверена, заслуживает этого звания. Желаю вам хорошей учебы, успехов, быть гордостью для своих родителей, для учителей, которые отдают вам большие силы в том, чтобы вы стали настоящими патриотами нашей страны», — сказала заместитель главы Домодедова Любовь Енбекова.

В классе — 27 учащихся. Посвящение для них провели офицеры МЧС России. Ребята произнесли клятву и приняли присягу. После этого каждому вручили удостоверение кадета, которое подтверждает новый статус.

«Кадеты — это ребята, которые выбрали для себя путь офицера. Они в этом смысле кажутся мне более подтянутыми, более серьезными, нацеленными на офицерскую карьеру, службу Родине», — сказал классный руководитель 5 «К» класса Домодедовской Заревской школы Спартак Галямов.

Каждую неделю ученики начинают неделю с построения, поднятия флага России и исполнения гимна. Школьники также будут изучать пожарно-спасательное дело и медицину. Особый упор — на физическую нагрузку и военную подготовку.

«У меня родители в МЧС работают, и мне самой нравится этот класс, поэтому я решила пойти в кадетский класс», — поделилась ученица Заревской школы Алина Мотина.

Посвящение провели ко Дню воинской присяги 21 ноября. Праздник направлен на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, в духе преданности Родине.

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