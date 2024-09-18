Посвящение школьников в «Орлят России» прошло в Дмитрове

Дмитровская гимназия «Логос» продолжает активно участвовать в масштабном всероссийском проекте «Орлята России», который направлен на воспитание активных граждан страны. Этот проект, реализуемый в начальной школе, объединяет родителей, детей и учителей в единую команду, работающую над общими задачами и интересами.

В гимназии состоялось посвящение учеников третьего класса в ряды «Орлят России». Мероприятие началось с торжественной линейки, после которой прошла основная часть церемонии, организованная наставниками и участниками самоуправления гимназии. Президент гимназии, ученица 9 класса Виктория Коняхина, вместе с министрами культуры и учебной деятельности Марией Платоновой, Алексеем Кимом и Никитой Зерновым, приветствовали новых участников программы.

В течение учебного года участники программы будут проходить обучение по образовательным трекам — творческим заданиям для коллективного выполнения. Первый трек для третьего класса — «Орленок-мастер». Каждый трек завершается значимым всероссийским мероприятием для всех участников программы, такими как онлайн-игры, экскурсии и мастер-классы. Всего предусмотрено семь треков, каждый из которых способствует развитию важных качеств личности у младших школьников: любви к Родине, семье, труду, милосердию и бережному отношению к природе.

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