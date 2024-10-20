Посвящение первоклассников в лицеисты прошло в лицее № 23 в Подольске

Более 90 первоклассников посвятили в лицеисты в учебном учреждении Подольска. Мероприятие приурочили ко Дню лицеиста.

В торжественной церемонии поучаствовали родители, старшеклассники и директор лицея Татьяна Дрожжина. Присутствующие назвали событие по-настоящему семейным праздником.

Такое мероприятие традиционно проходит в лицее № 23. Каждый год учреждение находится в топ-100 лучших школ Московской области.

Отметим, что ученики лицея регулярно занимают призовые и первые места на всероссийской олимпиаде школьников по разным предметам, региональных и федеральных конкурсах.

В этом году лицей № 23 также попал в топ-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

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