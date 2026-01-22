Посвящение юных спортсменов в хоккеисты состоялось в Одинцове

Юные спортсмены из Одинцова сделали важный шаг на своем пути в большой хоккей — прошли посвящение. Событие стало важным рубежом в карьере ребят 2017 года рождения.

Церемония прошла в праздничной и торжественной атмосфере на льду дворца «Армада», где спортсменам предстоит провести сотни тренировок и матчей. Ребята произнесли свою первую хоккейную клятву. Пообещали играть честно и самоотверженно, соблюдать правила, уважать тренеров, товарищей по команде и соперников, упорно трудиться и с гордостью представлять свой коллектив на стартах.

«Посвящение в хоккеисты — это важный шаг на спортивном пути, который закладывает основы дисциплины, ответственности и командного духа. Поздравляем наших юных спортсменов и желаем им уверенного роста, беззаветной любви к хоккею и ярких спортивных побед в будущем», — отметил руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.