Поступления в бюджет Московской области от аренды и продажи земли выросли

В первом квартале 2026 года местные бюджеты пополнились на 7,3 миллиарда рублей за счет аренды и продажи земельных участков и имущества. Это на 100 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Наибольший вклад в марте внесли Одинцовский округ — 480 миллионов рублей, Красногорск — 289 миллионов рублей и Химки — 272 миллиона рублей.

«В рамках контроля поступлений в бюджеты органов местного самоуправления Московской области от аренды и продажи земли и имущества за первые три месяца 2026 года из запланированных 31,8 миллиарда рублей поступило 7,3 миллиарда рублей, что составляет 23%», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С начала года на территории Подмосковья прошли десятки аукционов, результаты которых существенно пополнили местные бюджеты. Среди примеров — выкуп права заключения договора аренды земельных участков в Богородском округе, предоставление участка для индивидуального жилищного строительства в Горках-2 Одинцовского округа и аренда участков в муниципальном округе Истра.

Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе органов местного самоуправления совместно с Министерством имущественных отношений и Комитетом по конкурентной политике Московской области.