Построенный в Коломне тепловоз для дизель-поезда начал проходить испытания

Специалисты приступили к испытаниям первого российского дизель-поезда ДП2Д. Тепловоз для него изготовили сотрудники Коломенского завода, который входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения».

Поезд состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Он будет проводить пригородные перевозки, сможет курсировать на неэлектрифицированных участках железных дорог.

Управлять составом можно не только из кабины управления тепловоза, но и из головного вагона электропоезда. К локомотиву можно присоединить до шести вагонов, внутри которых будет 636 сидячих мест и два места для пассажиров в кресле-коляске.

Подвижной состав планируют сертифицировать к концу этого года.

Отметим, что завод в Коломне реализует крупный инвестиционный проект. Его задача — создавать двигатели различного применения. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.