Построенное в Коломне судно «Александр Логачев» спустили на воду

Судно «Александр Логачев» спустили на воду в Коломне. Его построили в порту округа за один год. За час земснаряд перерабатывает до 700 кубометров речного песка.

«Александр Логачев» стал одним из самых высокопроизводительных современных судов в регионе. За час машина способна переработать до 700 кубометров речного песка. Это более 10 тысяч кубометров в сутки. Судно может работать на глубине 10 метров, а при смене оборудования опустится еще на 15. Экипаж состоит из 28 человек. На службу судно заступит в составе флота Муромского района водных путей.

«Сегодня мы с вами присутствуем на торжественном мероприятии, посвященному спуску на воду несамоходного землесоса. Целью данного судна является обеспечение безопасного и надежного водного сообщения по водным артериям нашего государства», — отметил глава округа Александр Гречищев.

Судну дали имя Александра Логачева, который всю жизнь посвятил речной транспортной отрасли. Мужчина прошел путь от помощника капитана буксирного парохода до заместителя руководителя. На церемонию пришли его родные.

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