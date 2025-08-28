Пострадавшую в результате взрыва смартфона девочку спасли в больнице в Раменском

Специалисты Раменской больницы оказали помощь 15-летней девочке, в руках которой взорвался смартфон. Она получила ожоги, после чего отец отвез ее в медицинское учреждение.

Девочка играла в телефоне, который заряжался от розетки, когда внезапно устройство взорвалось. Врачи осмотрели пострадавшую и выявили у нее ожоги левой и правой кистей третьей степени, а также предплечья первой и второй степеней.

«Пациентке потребовалась госпитализация. Все необходимое лечение в виде антибактериальных препаратов и перевязок она получает. В настоящий момент подросток находится в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время она будет выписана», — пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Медики призывают родителей контролировать использование гаджетов детьми и подростками.