Пострадавшую в ДТП женщину спасли в Видновской больнице

Врачи из Ленинского округа сохранили возможность ходить пострадавшей в ДТП. Они диагностировали у девушки серьезные травмы, но успешно провели операцию. Скоро пациентка сможет снова передвигаться самостоятельно.

31-летняя пациентка попала в больницу после ДТП, в котором ее сбила ГАЗель. В медучреждении у нее обнаружили множественные закрытые переломы костей таза со смещением костных отломков.

«Параллельно с оказанием противошоковых мероприятий пациентке была проведена установка аппарата внешней фиксации, который позволил стабилизировать костные отломки. Спустя 14 дней был проведен второй этап операции», — добавил врач травматолог-ортопед Видновской больницы Александр Сербинов.

Уже на третьи сутки после операции девушка смогла садиться. Она начала проходить интенсивную программу реабилитации. Ей также оказали психологическую поддержку.

Спустя месяц пациентку выписали на амбулаторное лечение. По мнению специалистов, через полтора-два месяца она сможет передвигаться на костылях, а уже через пять месяцев — полностью восстановить способность ходить.