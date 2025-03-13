Пострадавшую в ДТП с грузовиком женщину спасли в больнице в Видном

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи Видновской больницы спасли 31-летнюю пациентку, которую переехал грузовик. Женщина поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Специалисты выявили у пострадавшей закрытые переломы костей таза. В данном случае несвоевременная помощь могла привести к инвалидности.

«Параллельно с оказанием противошоковых мероприятий пациентке была проведена установка аппарата внешней фиксации, который позволил стабилизировать костные отломки», — пояснил травматолог-ортопед Александр Сербинов.

После заживления кожи через две недели комбинированная бригада врачей провела еще одно вмешательство для перемещения отломков и устранения смещения костей.

На третьи сутки после операции женщина уже могла сидеть. Пациентку уже выписали, сейчас она проходит реабилитацию. Двигательная функция ног благодаря действиям врачей восстановится.

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