Пострадавшую от укусов бродячей собаки женщину спасли в больнице в Домодедове

В травматологическое отделение Домодедовской центральной больницы поступила 46-летняя жительница с множественными ранам. Она получила их в результате нападения бродячей собаки.

Инцидент произошел во дворе ее собственного дома.

«Даже небольшая царапина после укуса может привести к серьезным осложнениям, включая столбняк или инфекцию. Поэтому мы всегда настаиваем: обращайтесь за квалифицированной помощью!» — отметил травматолог-ортопед Андрей Иванов.

Особую опасность представляют повреждения головы, шеи и кистей рук — подобные раны требуют обязательной госпитализации для предотвращения сепсиса и инфицирования мягких тканей.

Сразу после поступления пациентки бригада оказала экстренную помощь. Врачи выполнили тщательную первичную хирургическую обработку всех ран, удалив загрязнения и остатки слюны животного.

Для защиты от смертельно опасных заболеваний пострадавшей незамедлительно ввели вакцину против бешенства, сыворотку от столбняка и специфический иммуноглобулин.

Чтобы минимизировать риск проникновения бактерий, хирурги наложили швы. Сейчас женщина остается под круглосуточным контролем специалистов стационара, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения состояния.

Этот инцидент наглядно демонстрирует необходимость немедленного обращения к медикам при любых травмах кожи, нанесенных животными.