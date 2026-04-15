Пострадавшим в ДТП в Ногинске пассажирам оказали своевременную помощь

14 апреля в Богородском округе автобус маршрута № 24 «Ногинск — Ботово — Ногинск» съехал с дороги и оказался в кювете. В результате происшествия пострадали пассажиры, одна женщина была госпитализирована.

Авария произошла в 14:07 на 33-м километре автодороги Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, недалеко от села Стромынь. По предварительным данным, во время инцидента в салоне упала пассажирка, получив травмы средней степени тяжести. Ее доставили в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Еще одному пассажиру помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Движение на участке было частично затруднено, организовано регулирование потока транспорта.

Известно, что водитель перед выходом на линию прошел обязательный медицинский осмотр и был допущен к управлению. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая дорожные и погодные условия, а также техническое состояние автобуса.