Пострадавшим при пожаре в Дмитровском округе выплатили материальную помощь

В поселке Икша Дмитровского округа 27 февраля в 11:00 произошел пожар в жилом доме № 7 на улице Рабочей. Эвакуированы 26 человек, еще четверых спасли, пострадавшие получают помощь, жителям выплатили материальную поддержку.

На тушении работали 23 сотрудника МЧС и 8 единиц техники. Один из жителей, рискуя жизнью, выпрыгнул с окна второго этажа, спасая 10-летнюю дочь. Девочка получила ушиб колена, лечится амбулаторно. Еще двое пострадавших находятся в Дмитровской больнице, им оказывают необходимую помощь.

Ситуацию контролирует глава округа Михаил Шувалов. В Икшинской школе разместили 11 человек, для них организовали горячее питание. Пострадавшим оказали материальную помощь. Прорабатывается вопрос временного размещения для нуждающихся. Большинство жителей временно остановились у родственников и друзей.

Пожар локализовали в 13:28, ликвидация последствий завершилась в 16:50.