Пострадавшим от атак БПЛА компаниям предоставят льготные кредиты в Подмосковье

Малые и средние предприятия, пострадавшие из-за атак на объекты группы «РВБ», смогут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы составляет 50 миллиардов рублей.

Выдавать займы начнут с 11 сентября. Программа действует в 73 банках, при этом точную дату старта кредитования необходимо уточнять непосредственно у участников.

Предприниматели смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка составит ключевую ставку Банка России плюс 3%.

При нехватке залога бизнес сможет воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. Оно покрывает до 50% суммы кредита.

«Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. Специально для таких предприятий льготный период кредитования увеличен с одного года до полутора лет», — сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Дополнительные меры поддержки ранее предусмотрел и Минфин России. Пострадавшим производителям товаров предоставили отсрочку на год по налогам и страховым взносам. Она распространяется на компании, ущерб которых превысил 5% годового дохода.