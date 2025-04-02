Пострадавший в аварии автобус вновь вышел на линии в Егорьевске

После полутора месяцев восстановления автобус, пострадавший в аварии в феврале, снова вышел на свой привычный маршрут. Специалисты провели замену разбитых стекол, фонарей, бамперов и покрасили кузов транспортного средства.

Авария произошла в Тимшино, когда таксист в нетрезвом состоянии уснул за рулем и потерял управление над автомобилем. В результате произошло столкновение с автобусом. Общественный транспорт двигался без пассажиров на техническое обслуживание. Из-за столкновения легкового автомобиля и большого автобуса последний перевернулся и получил множество повреждений корпуса.

Восстановление транспортного средства заняло полтора месяца. Во время ремонта была произведена замена стеков, фонарей, бамперов, перекраска кузова. Это позволило вернуть автобус в эксплуатацию и обеспечить бесперебойное движение на маршруте.