Пострадавшие на производствах жители Москвы и области получили еще 17 новых авто

Отделение Социального фонда по Москве и Подмосковью продолжает обеспечивать адаптированными автомобилями пострадавших на производствах. С начала года их получили 17 человек, которые получили травмы и профессиональные заболевания. В прошлом году их выдали 43 жителям Московского региона.

Выдача автомобилей — это важная мера социальной реабилитации жителей, которые пострадали на производствах. Машины предоставляют в рамках страхования от несчастных случаев при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.

Внешне автомобили не отличаются от обычных, но внутри их оснащение адаптировано с учетом индивидуальных особенностей получателя. Срок эксплуатации такой машины составляет семь лет. В это время владелец может получить дополнительную помощь Соцфонда, включая частичное возмещение трат на топливо, техобслуживание и проведение одного капремонта.

«Отделение оказывает и другие меры поддержки. Граждане, получившие производственные травмы, могут рассчитывать на страховые выплаты, пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка, обеспечение техническими средствами реабилитации, а также оформить ежегодную компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО», — сказал заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Задать вопросы о получении поддержки можно по телефону 8 (800) 100-00-01.