Пострадавшего в ДТП водителя вызволили из автомобиля в Раменском

Работники 343-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пострадавшему в ДТП на 14-м километре трассы А-107 в Раменском. Специалисты деблокировали дверь и вызволили водителя.

По словам заместителя начальника части Ильи Александрова, сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей поступило на номер 112.

«В результате удара легковой автомобиль отбросило в кювет, и водитель оказался зажат деформировавшимися конструкциями между торпедой и сиденьем транспортного средства. Прибыв на место, работники пожарно-спасательного подразделения приступили к деблокировке пострадавшего», — пояснил Александров.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента вскрыли дверь машины, отжали торпеду и освободили водителя. Пострадавшего аккуратно извлекли, уложили на щит и передали скорой помощи.