Пострадавшего в ДТП водителя вызволили из автомобиля в Орехово-Зуеве

Работники 250-й пожарно-спасательной части территориального управления №6 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли деблокировать водителя легковушки, пострадавшего в ДТП. Инцидент произошел в Орехово-Зуеве.

Старший смены Алексей Сорокин сообщил, что около 15:00 в «Систему-112» поступил вызов. Очевидцы сообщили, что на 183-м км трассы А-108 водитель легкового автомобиля потерял управление и врезался в припаркованную фуру.

«Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторную батарею и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно деблокировали мужчину с водительского сиденья автомобиля. Специалисты, соблюдая осторожность, переложили пострадавшего на жесткие носилки и передали его врачам скорой помощи», — заключил Сорокин.

С серьезными травмами пострадавшего доставили в больницу в Орехово-Зуеве.