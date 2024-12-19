Спасатели вызволили зажатого в фуре водители после ДТП в Можайске

Работники «Мособлпожспаса» деблокировали водителя фуры, пострадавшего в ДТП в Можайском округе. Инцидент произошел на 124-м километре федеральной трассы М-1.

Старший смены Михаил Дыкман сообщил, что два большегрузных автомобиля столкнулись на дороге. В результате ДТП кабину фуры сильно смяло, и ноги водителя оказались зажаты искореженными конструкциями.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы осмотрели место дорожно-транспортного происшествия и оценили ситуацию. Спасатели обеспечили медикам доступ к пострадавшему для оказания необходимой первой помощи, после чего приступили к деблокировке», — пояснил Дыкман.

Спасатели разобрали кабину большегруза, освободили водителя и передали его медикам. Второй участник ДТП не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.