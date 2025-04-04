Пострадавшего после нападения медведя мужчину спасли в Подмосковье

Подмосковные спасатели помогли найти в лесу пострадавшего после нападения медведя мужчину. Зверь напал на молодого человека, когда тот искал сброшенные оленьи и лосиные рога. Хищник набросился на незваного гостя, оставив ему множественные рваные раны, после чего отступил.

Инцидент произошел 3 апреля недалеко от деревни Соколово в Шаховской. За помощью к спасателям обратились родственники 29-летнего мужчины. В поисках участвовали сотрудники «Мособлпожспас» и «Мособллес», а также егери.

По словам начальника ПСЧ-298 Юрия Третинникова, после нападения медведь отступил, а молодой человек смог позвонить близким.

«Прибыв в предполагаемый район поиска, определенный с помощью GPS-трекера в телефоне, поисковые группы начали прочесывать лес, работая на отклик и одновременно связываясь с парнем по телефону. Спустя три часа поисков, пострадавшего удалось обнаружить», — заключил Юрий Третинников.

У мужчины выявили множественные рваные раны головы и груди, а также перелом плеча. Ему оказали первую помощь, после чего его эвакуировали в Красногорскую больницу на санитарном вертолете.