Постояльцы социального центра в Дмитрове проголосовали на выборах в Совет депутатов

В Дмитровском округе продолжается голосование в Совет депутатов. Избирательные участки организовали на базе социальных учреждений и на дому. Среди активных граждан — 93-летняя Мария Михайловна Камченкова и 88-летняя Тамара Марковна Дижечко.

Пенсионерки проживают в социальной центре «Дмитровский». Они стали самыми возрастными избирателями.

«Не хотим тянуть, зачем откладывать то, что можно сделать уже сегодня? Вот поэтому мы и решили дружно проголосовать сразу в первый день», — поделилась Мария Михайловна.

Ее поддержала другая жительница центра, 88-летняя Тамара Марковна Дижечко.

«В выборах обязательно надо участвовать. Знаю, за кого буду голосовать. За тех, кто душой болеет за округ, кто делами, а не словами уже сделал что-то для малой родины», — сказала она.

Для 18-летней Дарьи Титовой эти выборы стали первыми в жизни. Девушка проголосовала на участке № 263.

«Голосую впервые. Думаю, участвовать в выборах надо обязательно, это интересная процедура. К тому же ты своим голосом участвуешь в процессе формирования будущего того места, где ты родился, вырос, живешь», — сказала Дарья.

Председатель УИК № 3723 Анна Конькова отметила раннюю активность избирателей, рассказав о случае, когда одна из жительниц специально вернулась домой за документами, чтобы успеть проголосовать перед работой.

По словам председателя УИК № 269 в деревне Митькино Татьяны Андреевой, в первой половине дня комиссия успела выполнить 14 заявлений о голосовании на дому, а к вечеру планируется очередной выездной этап по заявлениям избирателей.

«Мы старались сделать все, чтобы было удобно: и трехдневное голосование, и возможность проголосовать дома, и ДЭГ. Я рад, что люди этим активно пользуются. Очень трогательно видеть, как вместе с бабушками и дедушками на участки приходит молодежь. Это и есть преемственность и настоящая гражданская ответственность», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов после объезда нескольких участков округа.