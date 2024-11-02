Поставщика стройтехники в Реутове наградили за помощь бойцам СВО

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко побывал на предприятии «Коррус-Техникс». Он пообщался с руководством и трудовым коллективом компании, а также наградил их за помощь военнослужащим в зоне СВО.

Филипп Науменко отметил большой вклад всего коллектива компании в социально-экономическое развитие Реутова и наградил его за помощь участникам СВО.

«Предприятие постоянно передает нашим бойцам продукты питания, аккумуляторы, радиостанции, квадрокоптеры, обмундирование и медицинские препараты — все, что нужно и востребовано сегодня в зоне специальной военной операции», — сказал Филипп Науменко.

Он отметил, что зарплата, которую выплачивают сотрудникам «Коррус-Техникс», превышает среднюю по региону. Предприятие является добросовестным налогоплательщиком.

Компания занимается поставкой дорожной и строительной техники на рынок России и стран СНГ более 27 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».