Умные лифты от дизайнера Артемия Лебедева начали производить в Подмосковье

Лифтостроительный завод Серпухова начал поставки новых лифтов, разработанных дизайнером Артемием Лебедевым. Жители дома смогут управлять ими через смартфон и использовать адаптивную подсветку, которая меняет цвет в зависимости от настроения.

Первые восемь кабин появились в Краснодаре. Их оснастили дисплеями, а зеркала от пола до потолка могут подключаться к «умным» функциям.

«Возможности лифтов, управляемых искусственным интеллектом, безграничны. Спрос на такие системы уже сегодня достаточно высок. В ближайшей перспективе классические лифты не смогут конкурировать с ними и неминуемо будут вытеснены с рынка. Digital-трансформация — объективная реальность», — отметил управляющий Серпуховского лифтостроительного завода Леонид Черноног.