Умные лифты от дизайнера Артемия Лебедева начали производить в Подмосковье
Лифтостроительный завод Серпухова начал поставки новых лифтов, разработанных дизайнером Артемием Лебедевым. Жители дома смогут управлять ими через смартфон и использовать адаптивную подсветку, которая меняет цвет в зависимости от настроения.
Первые восемь кабин появились в Краснодаре. Их оснастили дисплеями, а зеркала от пола до потолка могут подключаться к «умным» функциям.
«Возможности лифтов, управляемых искусственным интеллектом, безграничны. Спрос на такие системы уже сегодня достаточно высок. В ближайшей перспективе классические лифты не смогут конкурировать с ними и неминуемо будут вытеснены с рынка. Digital-трансформация — объективная реальность», — отметил управляющий Серпуховского лифтостроительного завода Леонид Черноног.
Дизайн пассажирских и грузовых лифтов выполнили в едином стиле. Стены и панели — из полированной зеркальной нержавеющей стали черного цвета, пол — керамогранитный и с темными разводами. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций Московской области.
«Раньше лифт воспринимали местом для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, но наш продукт полностью меняет это представление. Мы создали эргономичную кабину с абсолютно иным уровнем интеллекта, эстетики и комфорта», — отметил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
Вместе тем это новый уровень надежности и безопасности, подчеркнул он.