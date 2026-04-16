Особый режим охраны установили для «Черустинского леса» в Подмосковье

Министерством экологии и природопользования Московской области подготовлен проект постановления о реорганизации государственного природного заказника «Черустинский лес». Целью изменений является актуализация режима особой охраны этой уникальной природной территории.

«Черустинский лес», созданный в 1986 году, является крупнейшей охраняемой территорией в Подмосковье и занимает площадь в 22 835,71 га. В 2023 году специалисты провели инвентаризацию территории заказника, в ходе которой оценили состояние экосистем и проанализировали нормативную базу.

Результаты исследований показали, что природные комплексы заказника находятся в хорошем состоянии, однако установленный почти 40 лет назад режим охраны требует актуализации, чтобы охватить весь спектр негативных антропогенных воздействий на территорию.

Границы заказника останутся неизменными, и постановление не предусматривает строительства зданий или автомобильных дорог. Корректировки касаются исключительно режима особой охраны, включая актуализацию перечня допустимых и запрещенных видов деятельности.

«Черустинский лес» расположен в центральной части Мещерской низменности и обладает большим видовым разнообразием флоры и фауны. На территории заказника отмечены охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу региона, а также редкие и уязвимые виды животных.

Обновленный режим особой охраны направлен на сохранение уникальных экосистем «Черустинского леса» для будущих поколений.