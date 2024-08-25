Актеры из Дмитрова завоевали 2-е место на конкурсе театрального искусства в Красногорске

Постановка студии «Арлекин» из Дмитрова завоевала II место в конкурсе «За гранью софитов — 2024». Это фестиваль современного театрального искусства, который проходил в Красногорске.
На фестивале «За гранью софитов» представляют инновационные театральные постановки на открытой сцене. Организатор конкурса — Центр креативных индустрий «Новый город». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Образцовый коллектив «Арлекин» дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове представил жюри спектакль «Сказки из сундука: Кот и лиса» и завоевал второе место в номинации «Постановка в нетрадиционном пространстве».