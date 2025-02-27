Пост скорой помощи отремонтировали в селе Озерецком

Пост скорой помощи в селе Озерецком под Дмитровом отремонтировали. Он будет обслуживать около восьми тысяч человек.

Обновленный пост рассчитан на одну круглосуточную бригаду. Ранее учреждение работало в устаревшем здании, которое не отвечало современным требованиям.

«Теперь сотрудники скорой смогут работать в более комфортных условиях, а медицинская помощь для жителей станет более доступной. Новое расположение поста позволит сократить время доезда бригады и оперативно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям близлежащих территорий», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Пост оборудовали парковкой, в здании обустроили кабинеты врачей и фельдшеров, а также комнаты отдыха для водителей и медперсонала.