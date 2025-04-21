Пост скорой помощи открыли в микрорайоне Саввино в Балашихе

Балашиха остается одним из самых быстрорастущих городских округов Подмосковья. В микрорайоне Саввино для удобства местных жителей начал работать новый пост скорой помощи.

Сотрудники смогут обслуживать свыше девяти тысяч человек. Пункт рассчитан на работу трех круглосуточных бригад.

«Сам пост оснащен всем необходимым как для отдыха, так и для работы сотрудников», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, в пункте оборудовали кабинеты для приема пациентов, а также комфортабельные комнаты отдыха для врачей и фельдшеров.