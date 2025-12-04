Пост скорой помощи открыли в Хотькове

В Хотькове в Сергиево-Посадском округе открылся новый пост скорой помощи. Он рассчитан на работу двух круглосуточных бригад и теперь обеспечивает медицинское реагирование для девяти соседних населенных пунктов.

Появление пункта ускоряет прибытие врачей к пациентам и усиливает сеть экстренной помощи в северо-восточной части Подмосковья.

«В этом году мы открыли в Подмосковье два поста скорой помощи — в Хотькове и Балашихе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое учреждение расположили в здании местной поликлиники, где создали все необходимые условия для полноценной и быстрой работы медицинских бригад.

Помещение оснащено современным оборудованием. В здании предусмотрены отдельные комнаты отдыха, кухня, а также теплый гараж для машин, что позволяет оперативно выезжать на вызовы в любое время года.