Посол Гамбии в России посетил аграрное предприятие в Озерах

Аграрное предприятие в Озерах стало площадкой для международного обмена опытом в сфере сельского хозяйства. В АО «Озеры» городского округа Коломна с официальным визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Республики Гамбия в России господин Ибрайма Сисей.

Целью визита стало укрепление международного сотрудничества в агропромышленном комплексе.

«Гамбия рассматривает российский опыт как стратегически важный для модернизации сельского хозяйства. И именно предприятие „Озеры“ было выбрано как пример устойчивой инновационной модели агробизнеса», — сообщили представители предприятия.

Гость проявил интерес к различным направлениям работы: сортам и гибридам, выращиваемым на предприятии, системам орошения, современным мощностям для хранения и переработки продукции, а также кадровой политике и подготовке молодых специалистов. Делегация ознакомилась с производственными процессами, техникой и организацией складских помещений.

По итогам встречи стороны договорились продолжить экспертный обмен и разработать форматы долгосрочного сотрудничества, включая передачу технологий и совместные образовательные проекты.

АО «Озеры» специализируется на выращивании картофеля и овощей на площади свыше семи тысяч гектаров и является крупным оптово-розничным торговым предприятием. На базе хозяйства создана сеть хранилищ, позволяющая реализовывать продукцию с момента сбора урожая до мая следующего года.

Кроме того, предприятие выпускает картофельные чипсы, для которых был разработан специальный сорт картофеля с уникальными вкусовыми качествами.