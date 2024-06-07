«Регион имеет приоритет для нас». Посол Белоруссии — о ключевом партнерстве с Подмосковьем

Губернатор Подмосковья провел на ПМЭФ встречу с послом Белоруссии

Подмосковье и Белоруссия договорились на полях ПМЭФ об укреплении сотрудничества. Обе стороны наметили векторы развития на четыре года вперед — до 2028-го. Это наука, торговля, экономика, культура и техническая сфера.

В декабре прошлого года Андрей Воробьев был с деловым визитом в Минске. Он назвал республику ключевым партнером по импорту и товарообороту. В Подмосковье работает уже около 120 белорусских компаний.

«Подмосковье и Республику Беларусь связывают давние дружеские, партнерские отношения. Есть взаимный интерес — мы стараемся трансформировать его в экономические, гуманитарные проекты, обмен лучшими практиками», — подчеркнул глава Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на полях ПМЭФ встречу с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

В Подмосковье есть проекты белорусских инвесторов в высокой степени готовности. Летом компания «Белтелекабель» собирается запустить у нас производство кабелей.

Что касается других направлений сотрудничества — Подмосковье договорилось о программе обмена для школьников и учителей.

«Уже в августе познакомим с Подмосковьем более 500 учащихся из Белоруссии, а до конца года примем еще 100 учителей и 20 директоров школ», — добавил Андрей Воробьев.

Белоруссия входит в число главных зарубежных торгово-экономических партнеров Подмосковья, уступая только Китаю. В прошлом году сумма внешнеторгового оборота достигла шести миллиардов долларов.