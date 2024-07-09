Последствия урагана «Орхан» устранили в Раменском округе
Специалисты «Мособлэнерго» завершили восстановительные работы на электросетях после урагана «Орхан», бушевавшем в регионе 5 июля. Особенно пострадал Раменский городской округ.
Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в селах Ильинское и Гжель ураган повредил 60 опор линий электропередачи, на ЛЭП упало 104 дерева.
24 бригады специалистов круглосуточно трудились над восстановлением электричества в домах жителей округа. Работы удалось полностью завершить к вечеру понедельника 8 июля.
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