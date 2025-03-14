Последствия урагана на дорогах Подмосковья отправили устранять 233 дорожников
Московская область оказалась под воздействием шторма, силу которого синоптики и МЧС оценили в девять баллов. Сильный ветер повредил ряд остановок. На региональные дороги упали 124 дерева и столб.
Специалисты Мосавтодора прямо сейчас ликвидируют последствия непогоды, сообщают в Минтрансе Подмосковья.
Задействованы 233 дорожника и более 100 единиц техники.
Ведомство призывает жителей региона быть осторожными, а также не парковаться и не стоять у деревьев и шатких конструкций.
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