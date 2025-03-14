Последствия урагана на дорогах Подмосковья отправили устранять 233 дорожников

Московская область оказалась под воздействием шторма, силу которого синоптики и МЧС оценили в девять баллов. Сильный ветер повредил ряд остановок. На региональные дороги упали 124 дерева и столб.

Специалисты Мосавтодора прямо сейчас ликвидируют последствия непогоды, сообщают в Минтрансе Подмосковья.

Задействованы 233 дорожника и более 100 единиц техники.

Ведомство призывает жителей региона быть осторожными, а также не парковаться и не стоять у деревьев и шатких конструкций.