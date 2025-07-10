Последствия стихии в Богородском округе устранят в ближайшее время

Жители Богородского округа 9 июля стали свидетелями разыгравшейся непогоды — на регион обрушились грозы, ливни, порывистый ветер. Последний в Подмосковье достигал ураганных значений — 33 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности действовал 10 июля из-за ливней, гроз, града и сильного ветра. Городские и коммунальные службы округа оперативно приступили к расчистке улиц. Пилили и убирали поваленные деревья, сломанные ветки, опоры, освобождали проезды для машин и пешеходов.

Коммунальная служба «Благосфера» привлекла к работам три погрузчика, три самосвала, семнадцать пильщиков. «Городское хозяйство» также вывело на работы самосвалы, тракторы и дробилки.

В Электроуглях и поселке Воровского зафиксировали многочисленные повреждения зеленых насаждений. В поселке Воровского — 35 поваленных деревьев. В Ногинске упали более 30 деревьев.

Оказала помощь аварийно-спасательная служба, которая также подключила своих специалистов и спецтехнику. Сейчас работы продолжаются до устранения всех последствий стихии.